В Ростовской области растет показатель инфицированных COVID-19

В Ростовской области продолжает расти показатель заболевших коронавирусом. За сутки с 15 по 16 февраля он увеличился на семь единиц и стал равен 1 650 на 100 тысяч населения.Коэффициент распространения COVID-19 остается на отметке 0,95. За последний месяц ежедневное число инфицированных снижается. За прошедшие 24 часа вирус подхватили 332 человека. Большинство из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет (135 человек). Немного меньше заболевших выявили среди молодежи от 18 до 45 лет (96 человек). Диагноз подтвердился у 66 пенсионеров от 66 до 79 лет и 17 пожилых дончан старше 80 лет. Пациентами с COVID-19 стали и дети. За последние сутки медики зафиксировали 18 случаев заражения среди несовершеннолетних.С начала пандемии вирус обнаружили у 69 357 жителей Ростовской области. Из них 2 954 скончались от инфекции. За минувшие сутки коронавирус забрал жизни 11 пациентов ковидных госпиталей. По информации правительства региона, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.