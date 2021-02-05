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Специалисты зафиксировали снижение числа заболевших COVID-19 жителей Ростовской области

Специалисты зафиксировали снижение числа заболевших COVID-19 жителей Ростовской области
В Ростовской области продолжает снижаться ежедневное количество зараженных COVID-19. За сутки с 8 по 9 февраля инфекцию подхватили 356 человек. Впервые за последний месяц это число оказалось меньше 370.

Большинство новых инфицированных составили люди от 46 до 65 лет - 141 человек. Среди молодежи от 18 до 45 лет медики зафиксировали 96 случаев заболевания. Пациентами с COVID-19 стали 79 пенсионеров от 66 до 79 лет и 21 - старше 80 лет. Положительные тесты получили и дети. За последние 24 часа вирус обнаружили у 19 несовершеннолетних.

Всего за период пандемии инфекцию подхватили 66 966 жителей донского региона. Из них 2 833 пациента ковидных госпиталей не смогли побороть болезнь. По информации областного правительства, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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