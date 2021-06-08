За сутки от коронавируса выздоровели 292 жителя Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии медики вылечили от коронавируса 87 117 человек. Из них 292 побороли опасную инфекцию за сутки с 9 по 10 июня, сообщили в правительстве региона. Ежедневное число выздоровевших дончан вторую неделю составляет от 250 до 300 человек. Ранее этот показатель держался на уровне 160-170 человек в сутки.COVID-19 также не сдает позиции. Ежедневно в Ростовской области регистрируют более 150 случаев инфицирования. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 95 774 человек.В стационарах лечение получают 903 пациента с COVID-19. Из них 118 подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.К сожалению, медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. С начала пандемии болезнь унесла жизни 4 549 жителей региона, из которых девять умерли за минувшие сутки.