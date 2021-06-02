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В Ростовской области за сутки 277 человек выздоровели от коронавируса

В Ростовской области за сутки 277 человек выздоровели от коронавируса
В Ростовской области увеличилось число жителей, выздоровевших от коронавируса. По данным на 4 июня, опасную болезнь побороли еще 277 человек. С начала месяца ежедневный прирост людей, которых выписали из ковидных госпиталей, увеличился примерно в полтора раза, или на 100 человек по сравнению с ситуацией в мае. Всего за период пандемии выздоровели 85 335 человек.

В стационарах лечение получают 1 037 жителей региона. Из них 111 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

С начала пандемии в Ростовской области выявили 94 837 случаев инфицирования COVID-19. Большинство из них медикам удалось спасти. Однако есть и те, кто не смог справиться с вирусом. Как сообщили в региональном правительстве, вирус забрал жизни 4 488 человек. Все они страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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