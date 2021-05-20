На Дону от COVID-19 выздоровели еще 166 человек

В Ростовской области число выздоровевших от коронавируса пополнили 166 человек. С начала пандемии по 21 мая COVID-19 побороли 82 612 дончан.В стационарах лечение получают 1 478 человек, среди которых 143 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.Растет и количество инфицированных. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 199 человек. Всего за период пандемии медики выявили 92 328 случаев заболевания COVID-19. Почти 90% из них уже выздоровели. Однако врачам удалось спасти не всех пациентов. От последствий опасного вируса скончались 4 317 дончан. За прошедшие сутки не стало 15 человек в возрасте от 57 до 95 лет. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.