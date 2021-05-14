В Ростовской области коронавирус побороли еще 170 человек

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 170 человек. По данным на 18 мая, всего с начала пандемии вирус побороли 82 187 жителей региона.В стационарах лечение получают 1 485 пациентов. Из них 137 дончан подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.За период пандемии врачи выявили 91 735 случаев инфицирования, из которых 200 - только за последние сутки. К сожалению, медики не всегда могут спасти тяжелобольных пациентов. За последние 24 часа от коронавируса скончались 16 жителей донского региона. Всего с начала пандемии из жизни ушли 4 253 пациента ковидных госпиталей, сообщили в областном правительстве.