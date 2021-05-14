Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области коронавирус побороли еще 170 человек

В Ростовской области коронавирус побороли еще 170 человек
В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 170 человек. По данным на 18 мая, всего с начала пандемии вирус побороли 82 187 жителей региона.

В стационарах лечение получают 1 485 пациентов. Из них 137 дончан подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

За период пандемии врачи выявили 91 735 случаев инфицирования, из которых 200 - только за последние сутки. К сожалению, медики не всегда могут спасти тяжелобольных пациентов. За последние 24 часа от коронавируса скончались 16 жителей донского региона. Всего с начала пандемии из жизни ушли 4 253 пациента ковидных госпиталей, сообщили в областном правительстве.

Фото: Юг Times.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.