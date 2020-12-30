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В Ростовской области от коронавируса за сутки скончались 25 человек

В Ростовской области от коронавируса за сутки скончались 25 человек
Со 2 по 3 января COVID-19 унес жизни 25 жителей Ростовской области. От вируса умерли умерли 11 женщин в возрасте от 63 до 86 лет и 14 мужчин от 46 лет до 81 года.

С начала пандемии от инфекции скончались 2 111 человек, страдавших сопутствующими хроническими заболеваниями. Большинство из них - люди старше 60 лет.

По информации правительства региона, увеличилось и число зараженных. За минувшие сутки специалисты зафиксировали 391 случай заболевания. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 52 828 человек.

Ситуация по коронавирусу остается напряженной. Коечный фонд заполнен уже на 80%, а лекарств на всех не хватает. Медики ежедневно регистрируют почти по 400 новых инфицированных, а патологоанатомы едва успевают писать отчеты о результатах вскрытий. Если ситуация не изменится, вся система здравоохранения может разрушиться.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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