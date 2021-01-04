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От коронавируса скончались еще 26 жителей Ростовской области

От коронавируса скончались еще 26 жителей Ростовской области
В Ростовской области за период пандемии коронавирус забрал жизни 2 242 человек. Из них 26 пациентов скончались за сутки с 11 по 12 января.

В числе умерших - 12 мужчин в возрасте от 52 до 86 лет и 14 женщин от 67 до 94 лет. По информации регионального правительства, все скончавшиеся страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.

Не уменьшается и количество зараженных. За прошедшие сутки медики выявили 394 случая инфицирования в Ростовской области. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 56 349 жителей региона.

Ситуация по коронавирусу остается напряженной. В связи с этим власти ввели ряд дополнительных ограничений, которые действуют до 14 января.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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