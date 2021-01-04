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В Ростовской области от коронавируса скончались еще 19 человек

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 19 человек
В Ростовской области коронавирус забрал жизни 19 человек за сутки. С 8 по 9 января от инфекции скончались восемь женщин в возрасте от 50 до 92 лет и 11 мужчин от 54 до 99 лет. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

С начала пандемии COVID-19 унес жизни 2 199 пациентов. По данным портала стопкоронавирус.рф, всего в России скончался 61 381 человек с подтвержденным диагнозом.

Инфицированных дончан также не становится меньше. За минувшие сутки медики зафиксировали 395 новых случаев заражения вирусом. В настоящее время это рекордное число за весь период пандемии. Всего коронавирус подхватили 55 176 жителей Ростовской области.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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