В Ростовской области от коронавируса скончались еще 19 человек

В Ростовской области коронавирус забрал жизни 19 человек за сутки. С 8 по 9 января от инфекции скончались восемь женщин в возрасте от 50 до 92 лет и 11 мужчин от 54 до 99 лет. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.С начала пандемии COVID-19 унес жизни 2 199 пациентов. По данным портала стопкоронавирус.рф, всего в России скончался 61 381 человек с подтвержденным диагнозом.Инфицированных дончан также не становится меньше. За минувшие сутки медики зафиксировали 395 новых случаев заражения вирусом. В настоящее время это рекордное число за весь период пандемии. Всего коронавирус подхватили 55 176 жителей Ростовской области.