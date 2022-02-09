В Ростовской области за сутки от COVID-19 скончались девять женщин и пятеро мужчин

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В Ростовской области за минувшие сутки коронавирус унес жизни 14 человек. О новых умерших сообщает правительство донского региона.Среди погибших девять женщин в возрасте от 69 до 86 лет и пятеро мужчин, которым было от 51 до 76 лет. Все они, судя по результатам вскрытия, страдали хроническими заболеваниями, такими как онкология, сахарный диабет и другие. Коронавирус, попадая в организм, провоцирует обострение этих болезней, что и приводит к смерти.За весь период пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 10 144 человека. Ситуация ухудшается, ведь ежедневно опасный вирус выявляют у более четырех тысяч человек. Общее количество заболевших составляет 253 948 человек.