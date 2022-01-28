На Дону за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 16 человек

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В Ростовской области за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 16 человек. О новых погибших сообщает региональное правительство.Среди умерших - девять женщин возрастом от 48 до 84 лет и семь мужчин, которым было от 52 до 85 лет. Все они страдали хроническими заболеваниями, такими как ожирение, онкология, сахарный диабет, гипертония и другие. Коронавирус, попадая в организм, бьет по уже ослабленному иммунитету и провоцирует обострение болезней.За весь период пандемии COVID-19 унес жизни десяти тысяч человек. Темпы заболеваемости растут, ежедневно ковид подтверждается у более чем двух тысяч жителей донского региона. Чем обернется пик пандемии, пока не известно. Не исключено, что власти могут ужесточить ограничения.