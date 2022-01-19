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Еще девять жителей Ростовской области за сутки скончались от последствий коронавируса

Еще девять жителей Ростовской области за сутки скончались от последствий коронавируса

В Ростовской области за минувшие сутки справиться с последствиями коронавирусной инфекции не смогли девять человек. О новых погибших сообщает правительство донского региона.

В регистре умерших - четыре женщины в возрасте от 76 до 86 лет и пятеро мужчин, которым было от 58 до 77 лет. Возраст погибших в очередной раз подтверждает, что пожилые люди находятся в зоне риска в большей степени.

Кроме того, у всех погибших были хронические заболевания, такие как ожирение, онкология, сахарный диабет и другие. Коронавирус, попадая в организм, провоцирует обострение этих болезней, что и приводит к смерти.

За весь период жертвами COVID-19 стал 9 931 человек.
Фото: yandex.ru
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