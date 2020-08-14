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За сутки на Дону выявили 126 нарушителей ограничительных мер в период пандемии коронавируса

За сутки на Дону выявили 126 нарушителей ограничительных мер в период пандемии коронавируса
На Дону за прошедшие сутки выявили 126 граждан, нарушивших ограничительные меры в период пандемии коронавируса. О данных на 18 августа сообщили в региональном правительстве.

За последние 24 часа административная инспекция составила 72 административных протокола, полицейские — 38, департамент ГО и ЧС — 12. Сотрудники департамента потребительского рынка выявили двух нарушителей ограничительных мер. Всего в донском регионе было создано 32 849 актов о несоблюдении санитарных норм. Оштрафовали от одной до 30 тысяч рублей 9 346 человек.

Стоит отметить, что к ответственности дончан привлекают, если они находились в общественных местах или транспорте без средств индивидуальной защиты. Нарушителями также считаются люди, которые нарушили режим самоизоляции или социальную дистанцию.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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