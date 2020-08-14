За сутки на Дону выявили 126 нарушителей ограничительных мер в период пандемии коронавируса

На Дону за прошедшие сутки выявили 126 граждан, нарушивших ограничительные меры в период пандемии коронавируса. О данных на 18 августа сообщили в региональном правительстве.За последние 24 часа административная инспекция составила 72 административных протокола, полицейские — 38, департамент ГО и ЧС — 12. Сотрудники департамента потребительского рынка выявили двух нарушителей ограничительных мер. Всего в донском регионе было создано 32 849 актов о несоблюдении санитарных норм. Оштрафовали от одной до 30 тысяч рублей 9 346 человек.Стоит отметить, что к ответственности дончан привлекают, если они находились в общественных местах или транспорте без средств индивидуальной защиты. Нарушителями также считаются люди, которые нарушили режим самоизоляции или социальную дистанцию.