Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону за сутки составили 51 протокол в отношении нарушителей ограничительных мер

На Дону за сутки составили 51 протокол в отношении нарушителей ограничительных мер
За прошедшие 24 часа в Ростовской области составили 51 протокол в отношении граждан, нарушающих ограничительные меры в период пандемии коронавируса. О данных на 10 августа сообщает правительство донского региона.

Так, за последние сутки полицейские составили 28 протоколов, административная инспекция — 16. Еще семь правонарушителей выявили сотрудники департамента ГО и ЧС. Всего на территории Ростовской области зафиксированы 31 782 человека, не соблюдающих санитарно-эпидемиологические нормы. Из них 9 346 граждан обязали выплатить штраф на сумму от одной до 30 тысяч рублей.

Нарушителем ограничительных мер человек становится, если не соблюдал самоизоляцию, «масочный» режим и социальную дистанцию между другими людьми.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.