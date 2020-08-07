На Дону за сутки составили 51 протокол в отношении нарушителей ограничительных мер

За прошедшие 24 часа в Ростовской области составили 51 протокол в отношении граждан, нарушающих ограничительные меры в период пандемии коронавируса. О данных на 10 августа сообщает правительство донского региона.Так, за последние сутки полицейские составили 28 протоколов, административная инспекция — 16. Еще семь правонарушителей выявили сотрудники департамента ГО и ЧС. Всего на территории Ростовской области зафиксированы 31 782 человека, не соблюдающих санитарно-эпидемиологические нормы. Из них 9 346 граждан обязали выплатить штраф на сумму от одной до 30 тысяч рублей.Нарушителем ограничительных мер человек становится, если не соблюдал самоизоляцию, «масочный» режим и социальную дистанцию между другими людьми.