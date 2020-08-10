На Дону за прошедшие сутки выявили 152 граждан, нарушающих ограничительные меры

В донском регионе правоохранители выявили 152 граждан, нарушающих ограничительные меры в период пандемии вируса COVID-19. О данных на 12 августа сообщили в правительстве Ростовской области.Среди новых правонарушителей административная инспекция зафиксировала 87 случаев, полицейские — 39, департамент ГО и ЧС — 20, а также департамент потребительского рынка — четыре. Два административных протокола составили специалисты из управления Роспотребнадзора. За весь период пандемии были созданы 32 233 актов о несоблюдении санитарно-эпидемиологических мер.В большинстве случаев, протоколы составляют в отношении граждан, нарушающих режим обязательного ношения масок, социальную дистанцию между людьми и самоизоляцию. За весь период пандемии 9 346 дончан обязали выплатить штрафы на сумму от одной до 30 тысяч рублей.