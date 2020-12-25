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За сутки коронавирус побороли 356 жителей Ростовской области

За сутки коронавирус побороли 356 жителей Ростовской области
В Ростовской области с коронавирусом справились еще 356 человек. С начала пандемии медики вылечили 41 266 человек, что составляет 81% от числа заболевших.

Увеличилось и количество инфицированных человек. За сутки COVID-19 подхватили 389 дончан. Всего в регионе зафиксировано 50 879 заболевших, сообщили в правительстве области. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет.

В стационарах получают лечение 2 840 пациентов, из которых 253 - в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ.

Под наблюдением врачей находятся 32 728 человек с подозрениями на коронавирус. Как правило, это люди с явными симптомами инфицирования или те, у кого хотя бы один из трех тестов дал положительный результат. Всего с начала пандемии медицинским наблюдением были охвачены 137,5 тысячи человек. Из них у 104,61 тысячи подозрения не подтвердились.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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