В Ростовской области с коронавирусом справились 36 803 человека

В Ростовской области растет количество пациентов, справившихся с COVID-19. По состоянию на 16 декабря число выздоровевших от инфекции дончан превысило 36,5 тысячи.За минувшие сутки медики вылечили 339 человек с диагнозом «коронавирус», а общее количество увеличилось до 36 803.Растет и число инфицированных. Специалисты выявили 45 838 зараженных, из которых 385 подхватили вирус за последние 24 часа. В стационаре лечат 2 615 жителей Ростовской области. Из них 233 подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.Под медицинским наблюдением находятся 29 856 человек с подозрениями на COVID-19. К ним относятся люди с явными признаками заболевания или те, у кого хотя бы один из тестов показал положительный результат. С начала пандемии меднаблюдением были охвачены 130,92 тысячи дончан. Из них у 101,06 тысячи подозрения не подтвердились.