В Ростовской области коронавирус победили 34 448 человек

В Ростовской области за сутки от коронавируса выздоровели 304 человека. Информацию об этом 7 декабря предоставили в региональном правительстве.Коронавирус побороли 34 448 дончан, из которых 304 выздоровели за минувшие сутки. В стационарах находятся 2 352 человека. Среди них 219 пациентов - в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Увеличилось и число заболевших. За прошедшие 24 часа специалисты зафиксировали 361 случай заражения - очередной региональный рекорд. Всего в Ростовской области диагноз подтвердился у 42 417 жителей.Количество дончан с подозрениями на COVID-19 выросло на 287 человек. Под наблюдением медиков находятся 27 029 человек с явными симптомами инфекции или тех, у кого хотя бы один из трех тестов оказался положительным. Всего медицинским наблюдением охвачены 125,05 тысячи жителей Ростовской области. У 98,3 тысячи подозрения на коронавирус не подтвердились.