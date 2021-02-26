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За сутки коронавирус побороли 319 жителей Ростовской области

За сутки коронавирус побороли 319 жителей Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 319 человек. С начала пандемии по 2 марта медики вылечили 64 091 пациента, что составляет 87% всех заболевших.

Число инфицированных пополнили 282 жителя региона. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет. Всего за период пандемии положительные тесты на COVID-19 получили 73 597 человек.

В стационарах получают лечение 1 634 пациента, среди которых 131 подключен к аппаратам ИВЛ. При этом 114 - к неинвазивным, а 17 - к инвазивным. Последние находятся в медикаментозной коме и получают кислород через трахейную трубку. Остальные могут двигаться и находятся в сознании.

К сожалению, врачам не всегда удается спасти людей, заболевших коронавирусом. За период пандемии инфекция забрала жизни 3 129 человек. За минувшие сутки скончались восемь женщин от 44 до 82 лет и шестеро мужчин от 65 до 89 лет.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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