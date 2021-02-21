Медики вылечили от коронавируса еще 332 жителей Ростовской области

В Ростовской области растет число людей, выздоровевших от COVID-19. За сутки с 24 по 25 февраля отрицательные тесты получили 332 человека.Стационарное лечение получают 1 711 пациентов ковидных госпиталей. Из них 149 подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ, 27 - к инвазивным. Последние находятся в тяжелом состоянии. Чтобы обеспечить их легкие кислородом, врачи ввели пациентов в медикаментозную кому. Жизненно необходимый газ тяжелобольные получают через трахейную трубку. Остальные находятся в сознании и могут двигаться - для обеспечения кислородом им достаточно масок и мундштуков.Прирост инфицированных идет на спад. За минувшие сутки коронавирусом заболели 296 человек - впервые за последние несколько месяцев менее 300 дончан. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 72 179 человек, из которых 3 079 врачам не удалось спасти. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.