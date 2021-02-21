От коронавируса выздоровели еще 314 человек в Ростовской области

В Ростовской области за сутки от коронавируса выздоровели 314 человек. С начала пандемии по 23 февраля медики вылечили 61 849 дончан, что составляет 86,4% всех заражений.За последние 24 часа инфекцию подхватили 309 человек, а общее количество людей с диагнозом «коронавирус» достигло 71 579.Стационарное лечение получают 1 753 пациента ковидных госпиталей. Среди них 160 человек подключены к аппаратам ИВЛ. При этом 35 человек, получающих кислород с помощью специального оборудования, находятся в тяжелом состоянии. Жизненно необходимый газ поступает в их легкие через трахейную трубку, а сами пациенты введены в медикаментозную кому. Остальные же получают кислород с помощью масок или мундштуков. Они находятся в сознании и могут двигаться.К сожалению, врачам удается спасти не всех пациентов. За минувшие сутки инфекция забрала жизни пяти человек. Всего за период пандемии не стало 3 058 жителей Ростовской области. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.