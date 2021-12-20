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За сутки COVID-19 унес жизни еще 22 жителей Ростовской области

За сутки COVID-19 унес жизни еще 22 жителей Ростовской области
В Ростовской области еще более двадцати человек скончались от последствий коронавируса. Об этом сообщает правительство донского региона.

По данным на 22 декабря, опасная инфекция унесла жизни 22 человек. Это 12 женщин возрастом от 58 до 99 лет, а также десять мужчин от 55 до 86 лет. У всех заболевших были хронические заболевания. Среди них - онкология, сахарный диабет, ожирение и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 9 392 человека, среди которых есть дети.

Ежедневный прирост зараженных стал снижаться. За сутки коронавирусом заболели 523 человека, большинству из которых - от 18 до 45 лет. А с начала пандемии опасную инфекцию выявили у 189,5 тысячи жителей региона.
Фото: РостовРу
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