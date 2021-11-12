Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 32 человека

В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 32 человека
В Ростовской области жертвами коронавируса стали 32 человека. Об этом сообщили в правительстве донского региона за минувшие сутки.

По данным на 15 ноября, жертвами опасного вируса стали 17 женщин пенсионного возраста, от 60 до 89 лет, а также 15 мужчин от 56 до 83 лет. Все умершие от коронавируса страдали хроническими заболеваниями, среди которых - ожирение, онкология, сахарный диабет и другие. Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 8 176 человек.

Не становится меньше и общее число заболевших в регионе. По состоянию за сутки опасную инфекцию подхватили 652 человека. Больше 165 тысяч жителей региона заболели коронавирусом за все время пандемии.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.