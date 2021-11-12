В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 32 человека

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области жертвами коронавируса стали 32 человека. Об этом сообщили в правительстве донского региона за минувшие сутки.По данным на 15 ноября, жертвами опасного вируса стали 17 женщин пенсионного возраста, от 60 до 89 лет, а также 15 мужчин от 56 до 83 лет. Все умершие от коронавируса страдали хроническими заболеваниями, среди которых - ожирение, онкология, сахарный диабет и другие. Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 8 176 человек.Не становится меньше и общее число заболевших в регионе. По состоянию за сутки опасную инфекцию подхватили 652 человека. Больше 165 тысяч жителей региона заболели коронавирусом за все время пандемии.