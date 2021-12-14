На Дону еще 34 человека скончались от последствия коронавируса за минувшие сутки
В Ростовской области за сутки более 30 человек скончались от последствий коронавируса. Об этом сообщает правительство донского региона по данным на 16 декабря.
За сутки скончались 18 женщин возрастом от 39 до 86 лет, а также 16 мужчин от 42 до 76 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, среди которых ожирение, сахарный диабет и онкология. Всего с начала пандемии опасная инфекция унесла жизни 9 245 человек, среди которых есть дети.
Продолжает стремительно расти и общее число заболевших коронавирусом. За сутки COVID-19 выявили у 655 жителей Дона. Всего с начала пандемии носителями вируса были 185 964 человек. Это стабильное значение, которое позволило властям снять некоторые ограничения.
Напомним, с 20 декабря в Ростовской области будут скорректированы некоторые меры. Соответствующий документ уже подписал губернатор региона.