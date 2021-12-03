В Ростовской области за сутки от COVID-19 скончались еще 33 человека

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В Ростовской области число умерших от коронавируса увеличилось на 33 человека. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По данным на 6 декабря, за сутки от последствий опасного вируса скончались 20 женщин возрастом от 59 до 94 лет, а также 13 мужчин от 58 до 85 лет. У всех умерших от инфекции пациентов были сопутствующие хронические заболевания. Среди них - ожирение, сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания и так далее.Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 8 936 человек. Большинство из них - пожилые люди от 55 лет. Есть среди умерших и дети. Только за этот год инфекцию не смогли победить двое мальчиков 12 лет.Растет и общее число заболевших. За последние сутки прирост составил 652 человека, а за все время коронавирус подхватили более 179 тысяч человек.