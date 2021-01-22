За сутки 17 пациентов с COVID-19 скончались в Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии умерли 2 505 пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 24 по 25 января инфекция унесла жизни 17 человек.По информации регионального правительства, не стало шестерых мужчин в возрасте от 42 до 94 лет и 11 женщин от 54 до 74 лет. Все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. К ним относятся сердечно-сосудистые, онкологические, аутоиммунные, заболевания легких, астма, сахарный диабет и гипертония.Число инфицированных при этом не уменьшается. За прошедшие 24 часа диагноз коронавирус подтвердился у 386 жителей Ростовской области. Всего за период пандемии заболели 61 432 человека. Большинство из них - ростовчане от 46 до 65 лет.