От COVID-19 в Ростовской области скончались еще 26 человек

В Ростовской области от коронавируса умерли еще 26 человек. Инфекцию не смогли побороть 18 женщин от 55 до 90 лет и восемь мужчин от 64 до 84 лет. С начала пандемии по 22 января COVID-19 забрал жизни 2 448 пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.Увеличилось и число зараженных. За минувшие сутки вирус подхватил 391 житель области. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 60 269 человек.В связи с напряженной ситуацией по коронавирусу в регионе продолжает действовать ряд ограничений. Ростовская область по-прежнему находится на втором этапе выхода из режима карантинных мер.