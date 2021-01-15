В ковидных госпиталях Ростовской области скончались еще 14 пациентов
С начала пандемии от COVID-19 скончались 2 348 жителей Ростовской области. За сутки с 17 по 18 января не стало еще 14 пациентов ковидных госпиталей.
Вирус унес жизни девяти женщин в возрасте от 59 до 86 лет и пятерых мужчин от 65 до 83 лет. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.
Увеличилось и количество инфицированных. За прошедшие 24 часа вирус подхватили 393 жителя Ростовской области. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 58 708 человек.
В связи с напряженной ситуацией по коронавирусу в регионе продолжает действовать ряд ограничительных мер. Кафе и рестораны могут работать только с 7:00 до 22:00, а на каждого гостя должно приходиться не менее четырех квадратных метров. Несмотря на это, положительная динамика и снижение количества заболевших не наблюдаются.