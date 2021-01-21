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В ковидных госпиталях Ростовской области скончались еще 29 пациентов

В ковидных госпиталях Ростовской области скончались еще 29 пациентов
С начала пандемии от COVID-19 скончались 2 477 жителей Ростовской области. За сутки с 22 по 23 января не стало еще 29 пациентов ковидных госпиталей.

Донское правительство информирует, что в регистре умерших - девять женщин в возрасте от 43 до 90 лет и 14 мужчин в возрасте от 51 года до 94 лет. Все они имели сопутствующие заболевания, преимущественно сердечно-сосудистой системы.

Увеличилось и количество инфицированных. За прошедшие 24 часа вирус подхватили 389 жителей Ростовской области. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 60 658 человек.

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