В ковидных госпиталях Ростовской области скончались еще 29 пациентов

С начала пандемии от COVID-19 скончались 2 477 жителей Ростовской области. За сутки с 22 по 23 января не стало еще 29 пациентов ковидных госпиталей.Донское правительство информирует, что в регистре умерших - девять женщин в возрасте от 43 до 90 лет и 14 мужчин в возрасте от 51 года до 94 лет. Все они имели сопутствующие заболевания, преимущественно сердечно-сосудистой системы.Увеличилось и количество инфицированных. За прошедшие 24 часа вирус подхватили 389 жителей Ростовской области. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 60 658 человек.