За сутки в Ростовской области составили 136 протоколов о несоблюдении санитарных норм

На Дону за прошедшие сутки составили 136 административных протоколов в отношении граждан, не соблюдающих санитарно-эпидемиологические нормы. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.Сотрудники административной инспекции выявили 81 правонарушителя. Еще 30 протоколов составили полицейские, 15 — департамент ГО и ЧС, 10 — департамент потребительского рынка. Все акты были составлены в отношении граждан, идущих по улице без масок, нарушающих социальное дистанцирование или режим самоизоляции.По решению суда за весь период пандемии 9 346 человек были оштрафованы на сумму от одной до 30 тысяч рублей.