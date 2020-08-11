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За сутки в Ростовской области составили 136 протоколов о несоблюдении санитарных норм

За сутки в Ростовской области составили 136 протоколов о несоблюдении санитарных норм
На Дону за прошедшие сутки составили 136 административных протоколов в отношении граждан, не соблюдающих санитарно-эпидемиологические нормы. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Сотрудники административной инспекции выявили 81 правонарушителя. Еще 30 протоколов составили полицейские, 15 — департамент ГО и ЧС, 10 — департамент потребительского рынка. Все акты были составлены в отношении граждан, идущих по улице без масок, нарушающих социальное дистанцирование или режим самоизоляции.

По решению суда за весь период пандемии 9 346 человек были оштрафованы на сумму от одной до 30 тысяч рублей.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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