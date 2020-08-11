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В Ростовской области за сутки выявили 145 граждан, не соблюдающих санитарные нормы в период пандемии

В Ростовской области за сутки выявили 145 граждан, не соблюдающих санитарные нормы в период пандемии
На Дону за прошедшие 24 часа составили 145 протоколов о несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии вируса COVID-19. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

По состоянию на 13 августа среди выявленных за сутки правонарушителей 83 зафиксировали сотрудники административной инспекции, 38 – полицейские, 16 – департамент ГО и ЧС, восемь – департамент потребительского рынка. Все они привлечены к ответственности за несоблюдение режима обязательного ношения масок, социальной дистанции и самоизоляции.

Всего было составлено 32 315 административных протоколов на территории Ростовской области. За весь период пандемии оштрафовали на сумму от одной до 30 тысяч рублей 9 356 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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