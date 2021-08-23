За превышение полномочий директор департамента имущественно-земельных отношений Азова получил четыре года колонии
В Азове на четыре года осужден директор департамента имущественно-земельных отношений Азова Николай Юхнов. Об этом 25 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Бывшего чиновника задержали в декабре прошлого года. Правоохранители пришли к нему прямо на работу, откуда доставили в отдел. Следствие длилось больше восьми месяцев, после чего Николаю Юхнову вынесли приговор.
За превышение должностных полномочий чиновника приговорили к четырем годам лишения свободы. Более того, 2,5 года экс-директор не сможет занимать управляющие должности в органах местного самоуправления.
Напомним, это не первое дело Юхнова. Весной 2020 года он был фигурантом дела по такой же статье. Тогда следствие подозревало его в махинациях с 15 гектарами земли на сумму более 18 миллионов рублей. Вместе с ним по этому делу проходил мэр Азова Владимир Ращупкин.