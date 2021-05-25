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Глава администрации Азова предстанет перед судом

Глава администрации Азова предстанет перед судом
Главы администрации города Азова Владимир Ращупкин и директор департамента имущественно-земельных отношений Николай Юхнов, обвиняемые в превышении должностных полномочий, предстанут перед судом. Об этом рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

Напомним, Владимира Ращупкина задержали в мае 2020 года после обысков в администрации Азова. По версии следствия, в 2018 году он вместе с Николаем Юхновым передали участок площадью 17 гектар в собственность физлицу для строительства коттеджного поселка «Петровский парк». Территорию стали незаконно застраивать и распродавать. Помимо этого, из-за указанной деятельности здесь вырубили множество деревьев.

Фактически от Азова был отчужден огромный участок земли, в нарушение градостроительного, земельного и лесного законодательства. Город больше не мог на законных основаниях владеть и распоряжаться им.

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд.

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