Глава администрации Азова предстанет перед судом
Главы администрации города Азова Владимир Ращупкин и директор департамента имущественно-земельных отношений Николай Юхнов, обвиняемые в превышении должностных полномочий, предстанут перед судом. Об этом рассказали в СУ СКР по Ростовской области.
Напомним, Владимира Ращупкина задержали в мае 2020 года после обысков в администрации Азова. По версии следствия, в 2018 году он вместе с Николаем Юхновым передали участок площадью 17 гектар в собственность физлицу для строительства коттеджного поселка «Петровский парк». Территорию стали незаконно застраивать и распродавать. Помимо этого, из-за указанной деятельности здесь вырубили множество деревьев.
Фактически от Азова был отчужден огромный участок земли, в нарушение градостроительного, земельного и лесного законодательства. Город больше не мог на законных основаниях владеть и распоряжаться им.
Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд.