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На Солнце случилась третья по силе вспышка в 2025 году

На Солнце случилась третья по силе вспышка в 2025 году
На Солнце зафиксировали третью по силе вспышку в 2025 году. Данные разместили специалисты Лаборатории Солнечной астрономии.

Вспышка произошла в ночь на 20 июня. По силе она оценивается по уровню в X1.9 – третье по силе событие в 2025 году.

- По итогам предварительного анализа ситуации «глазами», воздействие на Землю считается практически исключенным. Есть вероятность, что математические модели. Речь может идти лишь о небольших краткосрочных воздействиях на Землю, не сопоставимых с фактической силой события,- сказано в сообщении.

Напомним, ранее на Солнце случились две мощные вспышки. После этого на Землю обрушились бури уровня G1.
Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.
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