На Солнце случилась третья по силе вспышка в 2025 году

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

На Солнце зафиксировали третью по силе вспышку в 2025 году. Данные разместили специалисты Лаборатории Солнечной астрономии.Вспышка произошла в ночь на 20 июня. По силе она оценивается по уровню в X1.9 – третье по силе событие в 2025 году.- По итогам предварительного анализа ситуации «глазами», воздействие на Землю считается практически исключенным. Есть вероятность, что математические модели. Речь может идти лишь о небольших краткосрочных воздействиях на Землю, не сопоставимых с фактической силой события,- сказано в сообщении.Напомним, ранее на Солнце случились две мощные вспышки. После этого на Землю обрушились бури уровня G1.