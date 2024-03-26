За объекты благоустройства в Ростовской области проголосовали 150 тысячи человек

Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области

За первые десять дней Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению Президента РФ, в Ростовской области проголосовало более 150 тысяч человек.- В настоящее время наибольшее количество голосов набрал сквер по ул. Большой Садовой (у консерватории) в городе Ростове-на-Дону. Его выбрали девять тысяч человек. На втором месте – «Общественная территория по ул. Зорге», также расположенная в донской столице, - семь тысяч голосов. Замыкает тройку лидеров сквер им. М.А.Шолохова в Ростове, ему отдали предпочтение 6,5 тысячи человек, - отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин.Выбрать объекты благоустройства можно до 30 апреля. Голосуют граждане старше 14 лет. Жители донского региона могут выбрать только одну из представленных территорий в своем населенном пункте или районе. Объекты с наибольшим количеством голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в следующие годы.Посмотреть все объекты, которые участвуют в голосовании и сделать свой выбор можно на сайте 61.gorodsreda.ru.