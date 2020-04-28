За неделю в Ростовской области выросли цены на лук и яблоки. Соответствующие данные опубликовал Ростовстат.По данным статистики, лук подорожал на четыре рубля. 20 апреля килограмм лука обошелся бы в 40 рублей. 27 апреля средняя стоимость килограмма лука составила 44 рубля.Стоимость яблок выросла с 81 рубля за килограмм до 84 рублей. Подорожал также чай. Если еще неделю килограмм чая можно было купить за 798 рублей, то сейчас – за 800 рублей.Снижения цен на продукты почти не наблюдалось. Килограмм сыра подешевел с 520 до 519 рублей, куриного мяса – с 134 до 133 рублей.