На Дону за неделю выросли цены на яйца и овощи





В Ростовской области за неделю подорожал ряд продуктов. В частности, выросли цены на яйца и овощи.



Согласно данным ростовского отделения госстатистики, с 9 по 18 декабря яйца подорожали на 3%. Так, стоимость десятка составляет порядка 62 рублей.



На втором месте по уровню роста цен – овощи. За неделю морковь подорожала более чем на 1%. Средняя стоимость килограмма овоща равна 21 рублю. На 1,5% подорожал картофель. Его цена на этой неделе составляет 22 рубля. Также изменилась цена в сторону увеличения на лук и яблоки.



При этом снизилась стоимость курицы, говядины и муки. Почти на 1% подешевел сахар. На полках магазинов килограмм продукта можно найти за 28 рублей.



На прежнем уровне осталась цена на сливочное масло. Стоимость килограмма составляет 508 рублей.