За минувшие сутки вылечиться от коронавируса удалось 275 жителям Ростовской области

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В Ростовской области за 24 часа справились с последствиями коронавирусной инфекции 275 человек. Они получили отрицательные результаты ПЦР-тестов и вернулись к нормальной жизни. Об этом сообщает правительство донского региона.За весь период пандемии число выздоровевших составило 180 373. Разрыв с количеством инфицированных по-прежнему большой. Всего в Ростовской области выявили 198 654 случая заболевания ковидом.В стационарах ковидных госпиталей сейчас лечение проходит 1 971 пациент с подтвержденным COVID-19. На инвазивной и неинвазивной ИВЛ находится 261 человек.На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1,9 тысячи человек. Столько же пациентов уже завершили вакцинацию.