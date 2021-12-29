На Дону резко снизился прирост выздоровевших от коронавируса

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В Ростовской области заметно уменьшилось число отрицательных тестов на коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки COVID-19 победили лишь 336 человек. Об этом сообщает правительство донского региона.В стационарах ковидных госпиталей сейчас лечение проходят 1 920 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной и неинвазивной ИВЛ из них находятся 266 человек.За весь период пандемии от COVID-19 вылечились 179 608 жителей Ростовской области.Одновременно с низким приростом выздоровевших увеличивается количество заболевших за сутки. По данным на 11 января, это 358 человек. Всего в донском регионе коронавирус подхватили 197 474 жителя. Но пока эпидобстановка находится в норме и под контролем.