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В Ростовской области за сутки 260 человек вылечились от коронавируса

В Ростовской области за сутки 260 человек вылечились от коронавируса

В Ростовской области число выздоровевших от COVID-19 составило 260. У пациентов больше не проявляются симптомы коронавирусной инфекции, и они могут вернуться к нормальной жизни. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Общее количество выздоровевших на сегодняшний день преодолело порог в 180 тысяч человек. При этом в медицинской практике встречаются случаи повторного заболевания пациентов, уже переболевших ковидом. В таких ситуациях основными способами борьбы являются вакцинация и коллективный иммунитет.

По актуальным данным Роспотребнадзора, в стационарах ковидных госпиталей находятся 1 919 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 32 человека, на неинвазивной ИВЛ – 236 человек.

Отметим, что в Ростовской области продолжает расти суточное число заболевших. За минувшие 24 часа опасный вирус выявили еще у 391 человека. За весь период пандемии количество инфицированных составило 198 232 жителя донского региона. Умерли из них более 9,8 тысячи.
Фото: yantar-skupka.kiev.ua
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