Из-за сбоев в работе мобильного интернета на Дону перестали работать датчики мониторинга глюкозы

- Отсутствие устойчивого интернет-соединения мешает передаче данных с датчика на телефон, – говорит Дарья. – Без связи мы не можем вовремя получать оповещения о резких изменениях уровня сахара у ребенка.

- Если "Либры" нет, мы будем использовать глюкометр, – объясняет мать мальчика. – Но когда ребенок в детском саду, отслеживать уровень сахара в реальном времени без датчика становится сложнее. Часто интернет блокируют и днем, поэтому показания не передаются.

Фото: скрины предоставленные Дарьей для публикации