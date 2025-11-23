Из-за сбоев в работе мобильного интернета на Дону перестали работать датчики мониторинга глюкозы
Перебои в интернет-соединении спровоцировали некорректную работу мобильных приложений, предназначенных для контроля за уровнем глюкозы в крови. О данной проблеме рассказала порталу DonDay жительница Ростовской области, представившаяся Дарьей (имя изменено). Ее пятилетний сын уже около года болен сахарным диабетом 1-го типа.
Ранее Дарья уже обращалась в редакцию, жалуясь на нехватку игл и сенсоров для диабетиков в аптечных сетях. Сначала она столкнулась с трудностями при покупке игл для инъекций, а датчики для мониторинга сахара "Либра" отсутствовали в свободной продаже с начала текущего года.
В России зарегистрировано одиннадцать систем непрерывного отслеживания уровня глюкозы. Как правило, эти сенсоры используются для контроля сахара в крови у детей с диабетом первого типа. Устройство работает через специальное приложение и уведомляет родителей об изменениях уровня глюкозы. Прибор автоматически отправляет данные каждые 5-10 секунд или раз в 2 минуты на смартфон или другое считывающее устройство, находящееся поблизости.
Однако для правильной передачи данных необходима стабильная интернет-связь как у ребенка (который носит датчик), так и у его родителя. Если соединение прерывается хотя бы у одного из них, получение важной информации становится невозможным.
Датчик не является жизненно важным, но значительно упрощает контроль уровня глюкозы в крови у ребенка. Непрерывный мониторинг позволяет видеть уровень сахара в реальном времени. Это дает возможность быстро реагировать на гипогликемию, которая опасна для здоровья.
Многие родители детей с диабетом создали онлайн-петицию, чтобы специализированные приложения для контроля уровня глюкозы в крови были внесены в "белые списки".