- В ДТП пострадали 54-летний и 21-летний пассажиры «Хендай Кретта», - уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области два пассажира пострадали в аварии с трактором. ДТП произошло 21 ноября в Семикаракорском районе на трассе Ростов – Волгодонск.По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля «Хендай Кретта» проезжал хутор Потапов примерно в 17:30. Вероятно, он увеличил скорость и из-за этого нарушил безопасную дистанцию с впереди движущимся трактором. В результате легковушка столкнулась с сельскохозяйственной машиной. При столкновении трактор опрокинулся на левый бок.