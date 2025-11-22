Новости
В Ростовской области два пассажира пострадали в аварии с трактором

В Ростовской области два пассажира пострадали в аварии с трактором. ДТП произошло 21 ноября в Семикаракорском районе на трассе Ростов – Волгодонск.

По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля «Хендай Кретта» проезжал хутор Потапов примерно в 17:30. Вероятно, он увеличил скорость и из-за этого нарушил безопасную дистанцию с впереди движущимся трактором. В результате легковушка столкнулась с сельскохозяйственной машиной. При столкновении трактор опрокинулся на левый бок.

- В ДТП пострадали 54-летний и 21-летний пассажиры «Хендай Кретта», - уточнили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
