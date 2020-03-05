Выпускникам Ростовского филиала МГТУ ГА вручили дипломы



В Ростовском филиале Московского государственного технического университета гражданской авиации торжественно вручили дипломы выпускникам. Церемония прошла 6 марта в здании вуза. Документы о высшем образовании получили студенты-бакалавры заочной формы обучения по трём направлениям.



Чтобы поздравить молодых специалистов, на мероприятии присутствовали ректор МГТУ ГА Борис Елисеев, директор филиала Григорий Акопов, начальник Южного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Валерий Силаев, советник директора Владимир Исаев, начальник службы управления персоналом филиала «Аэронавигация Юга» Юрий Богатов и замруководителя управления государственного авианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЮФО Геннадий Кулешов.



Первым перед выпускниками выступил ректор МГТУ ГА Борис Елисеев. Он поздравил собравшихся с окончанием университета, а затем вручил сотрудникам вуза благодарности и грамоты за плодотворную работу.



Далее к выпускникам обратился директор Ростовского филиала МГТУ ГА Григорий Акопов.



− Сегодня более ста человек пополнят ряды дипломированных специалистов сферы гражданской авиации. Мы всегда гордимся нашими выпускниками. Многие из них, занимая руководящие позиции, продолжают сотрудничать с вузом.



В конце мероприятия преподавателей и руководство Ростовского филиала МГТУ ГА поблагодарили сами выпускники. Они вспомнили о годах, проведённых в стенах вуза и трогательно сказали спасибо тем, кто помог им получить высшее образование.



Ростовский филиал МГТУ ГА – единственный вуз на Юге России, который выпускает специалистов в сфере гражданской авиации. Университет постоянно совершенствуется и расширяется. Вскоре у учебного заведения появятся новые корпус и кампус. С каждым годом расширяется список образовательных услуг, благодаря чему увеличивается поток абитуриентов.



Для будущих студентов 12 апреля пройдёт день открытых дверей.