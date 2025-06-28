Юрий Слюсарь поздравил донских выпускников с окончанием школы

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По всей России 28 июня проходят выпускные вечера. В Ростовской области школу окончили около 16 тысяч одиннадцатиклассников.Губернатор региона Юрий Слюсарь посетил ростовскую гимназию № 118 имени Валерия Цыганова. Он поздравил выпускников с окончанием школы и вручил медали «За особые успехи в учении» I степени отличникам.- Сегодня очень важный день. Может быть, один из самых важных в вашей жизни. Вы переходите незримую черту, которая отделяет школьные, детские годы от взрослой жизни. В наши времена нам вручали аттестат зрелости. Сейчас это называется аттестатом о среднем общем образовании. Но мне кажется, что слово «зрелость» более подходящее и точнее отражает ту грань, о которой я сказал. Потому что зрелость — это гармоничное развитие личности, чувство ответственности, которое «с понедельника» вы берете на себя. И это действительно очень важно и волнительно, - обратился к выпускникам Юрий Слюсарь.Глава региона отметил ключевую роль педагогов в жизни школьников. Он подчеркнул, что их работа требует не только профессионализма, но и искреннего призвания.- Я бы очень хотел, чтобы вы, дорогие ребята и девчата, помнили, что часть своей души ваши учителя отдали вам, и она теперь с вами на всю оставшуюся жизнь. Хочу, чтобы вы это ценили, вспоминали, звонили своим педагогам и поддерживали с ними добрые отношения, - отметил Юрий Слюсарь.Врио губернатора также обратился с поздравлениями к родителям, бабушкам и дедушкам выпускников, подчеркнув, что для них этот день также является волнующим и значимым.