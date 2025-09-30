На Ростовской АЭС в водоем охладитель запустили очередную партию хлореллы для профилактики «цветения» воды

Фото: Ростовская АЭС

На Ростовской АЭС выполнена так называемая альголизация водоёма-охладителя – это заселение штамма водоросли хлореллы, которая борется с «цветением» воды. В технический водоем было выпущено более 3,5 тонн специализированного биоактиватора.По данным начальника отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольги Горской, хлореллы эффективно подавляет бурное развитие сине-зелёных водорослей.-Её внесение позволяет без применения химических средств улучшать экологическое состояние водного объекта, обеспечивая надёжную работу систем технического водоснабжения атомной станции, - отметила Ольга Горская. - Мы проводим процедуру альголизации на водоеме-охладителе с 2008 года. И за всё это время ни разу не зафиксировали «цветения» в нём воды. Более того, хлорелла является хорошим кормом для рыбы, более 20-ти видов которой живет в водоеме.Кроме того, атомщики ежегодно выпускают в водоем рыб-мелиораторов: белого амура, карпа, толстолобика и русского осетра.Как пояснила Ольга Горская, эти виды рыб способны бороться с зарастанием водоема жесткой растительностью и колониями моллюска дрейсена. В результате водоем избавился от излишней растительности, а уровень его минерализации снизился на 20 процентов.Очередной выпуск рыбы намечен на октябрь 2025 года.Лаборатория охраны окружающей среды АЭС регулярно осуществляет мониторинг качества воды в водоёме-охладителе и на приплотинном участке Цимлянского водохранилища, анализируя гидрохимические параметры.Ежемесячно осуществляются полные отборы проб в семи точках контроля на водоёме-охладителе и в одиннадцати точках вдоль плотины Цимлянского водохранилища. Пробы берутся по двадцати ключевым компонентам. Собранные данные направляются в надзорные органы, включая Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Эти данные проверяются и размещаются на официальном ресурсе ведомства в открытом доступе.Волгодонские атомщики проводят комплекс биомелиоративных мероприятий, благодаря чему вода в водоёме-охладителе Ростовской АЭС и на приплотинном участке Цимлянского водохранилища соответствует установленным нормативным показателям по всем гидрохимическим параметрам.Государство придает большое значение реализации масштабных экологических проектов, рассматривая их как одно наиболее значимых задач страны. Особую роль в этом направлении играет национальный проект «Экологическое благополучие», который является комплексной платформой для решения наиболее значимых экологических проблем страны.