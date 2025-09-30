Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Режим чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области продлили до 1 октября. Жителей предупредили в региональном ГУ МЧС.Пятый класс пожароопасности прогнозируется в Белокалитвинском, Боковском, Верхнедонском, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Орловском, Советском, Усть-Донецком, Цимлянском, Чертковском, Шолоховском районах и в городах Волгодонск, Донецк и Каменск-Шахтинский.Четвертый класс пожароопасности ожидается в Азовском, Багаевском, Веселовском, Красносулинском, Кашарском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Мартыновском, Миллеровском, Милютинском. Морозовском, Обливском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Тарасовском, Тацинском районах, а также городах Азов, Шахты, Новошахтинск, Гуково и Зверево.Пожароопасность до третьего класса действует на остальной территории области.В этот период жителям особенно рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности. В том числе — не бросать горящие спички с окурками.