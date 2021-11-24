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Вторая попытка РостГМУ закупить кислород завершилась провалом

Вторая попытка РостГМУ закупить кислород завершилась провалом
Ростовский государственный медицинский университет второй раз подряд не смог заключить контракт на поставку кислорода для пациентов с коронавирусом. По информации портала государственных закупок, крайний срок подачи заявок на участие в тендере был 25 ноября. Однако к этой дате не нашлось подрядчиков, готовых предоставить жизненно необходимый газ.

Как сообщал Rostov.ru, РостГМУ собирался заключить контракт на поставку 57,4 тысячи баллонов кислорода в течение 2022 года - с 1 января по 1 декабря. На это вуз готов потратить 5,5 миллиона рублей.

Это уже не первая попытка приобрести кислород. Ранее медучреждение публиковало контракт на те же сумму и количество баллонов. Закупку признали несостоявшейся - желающих обеспечить РостГМУ кислородом не нашлось. Тогда вуз разместил контракт заново.

Аналогичная ситуация произошла и у городской БСМП. Медучреждение дважды не смогло заключить контракт на поставку кислорода. В третий раз больница повысила цену. Вероятно, это поможет добиться успеха в приобретении кислорода. Ранее РОКБ увеличила стоимость заявки на шесть миллионов рублей. Тогда главврач областной больницы объяснял, что цены на кислород в последнее время сильно выросли, поэтому цену приходится пересчитывать.
Фото: Википедия.
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