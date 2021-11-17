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У ростовской БСМП дважды сорвалась закупка кислорода для пациентов с коронавирусом

У ростовской БСМП дважды сорвалась закупка кислорода для пациентов с коронавирусом
Ростовская БСМП второй раз подряд не смогла заключить контракт на поставку кислорода для пациентов с COVID-19. По информации сайта госзакупок, к 18 ноября (прим. - крайний срок подачи заявок) не нашлось ни одного подрядчика, желающего сотрудничать с медучреждением.

Как сообщал Rostov.ru, БСМП собиралась закупить 283,6 тысячи баллонов кислорода за 25 миллионов рублей. Поставки жизненно необходимого газа планировались в течение 2022 года. Это была повторная попытка приобрести кислород. Ранее медучреждение публиковало контракт на те же сумму и количество баллонов. Закупку признали несостоявшейся - желающих обеспечить больницу кислородом не нашлось. Тогда больница разместила контракт заново.

В подобных ситуациях оказывались и другие медучреждения Ростова. Например, РОКБ тоже не смогла заключить контракт с первого раза. Однако главврач признал, что за последнее время стоимость кислорода значительно увеличилась. Клиника пересчитала среднюю цену и повысила цену контракта на 6 миллионов рублей. Возможно, такой подход помог бы добиться успешной сделки и БСМП.
Фото: avito.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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