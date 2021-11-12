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РостГМУ не смог найти поставщика кислорода для пациентов с коронавирусом

РостГМУ не смог найти поставщика кислорода для пациентов с коронавирусом
Ростовский государственный медицинский университет (РостГМУ) не смог заключить контракты на поставку кислорода для пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным сайта госзакупок, по состоянию на 15 ноября (прим. - крайний срок подачи заявок) ни один подрядчик не прислал заявку на участие в тендерах.

Как сообщал Rostov.ru, медучреждение публиковало два контракта на поставки кислорода. Всего РостГМУ планировал приобрести около 57,4 тысячи баллонов кислорода. Это количество обошлось бы университету в 5,5 миллиона рублей. Поставки необходимы вузу с 1 января по 1 декабря 2022 года.

Число инфицированных на Дону не уменьшается. Медики ежедневно фиксируют более 600 случаев заболевания и десятки смертей среди пациентов ковидных госпиталей.

Неизвестно, где РостГМУ будет брать кислород для больных, которым он жизненно необходим. Очевидно, медучреждению придется либо повысить цену, либо в кратчайшие сроки решить проблему с поставкой.
Фото: Википедия.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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