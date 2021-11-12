РостГМУ не смог найти поставщика кислорода для пациентов с коронавирусом
Ростовский государственный медицинский университет (РостГМУ) не смог заключить контракты на поставку кислорода для пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным сайта госзакупок, по состоянию на 15 ноября (прим. - крайний срок подачи заявок) ни один подрядчик не прислал заявку на участие в тендерах.
Как сообщал Rostov.ru, медучреждение публиковало два контракта на поставки кислорода. Всего РостГМУ планировал приобрести около 57,4 тысячи баллонов кислорода. Это количество обошлось бы университету в 5,5 миллиона рублей. Поставки необходимы вузу с 1 января по 1 декабря 2022 года.
Число инфицированных на Дону не уменьшается. Медики ежедневно фиксируют более 600 случаев заболевания и десятки смертей среди пациентов ковидных госпиталей.
Неизвестно, где РостГМУ будет брать кислород для больных, которым он жизненно необходим. Очевидно, медучреждению придется либо повысить цену, либо в кратчайшие сроки решить проблему с поставкой.