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Врачей без опыта взяли на работу в инфекционную больницу Новочеркасска

Врачей без опыта взяли на работу в инфекционную больницу Новочеркасска
В новочеркасскую больницу приняли на работу врачей без опыта. Штат «инфекционки» пополнился тремя педиатрами, сообщает DonDay Новочеркасск.

Трое врачей из детской поликлиники Новочеркасска перешли работать в инфекционное отделение в связи с необходимостью. Несмотря на то, что у них есть соответствующее образование, опыта работы в «инфекционке» они не имеют. Все трое врачей были педиатрами.

Напомним, инфекционную больницу закрыли в конце ноября из-за увольнения врачей. Медики не хотят работать из-за плохих условий труда. Прибывший с визитом губернатор Ростовской области потребовал решить вопрос и к 20 декабря полностью возобновить работу лечебницы. [left][/left]

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